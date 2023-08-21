隨著美國主導更有針對性的亞太安全策略逐步推進，與美國關係密切的澳大利亞與日本等亞太國家正加速購入射程達1500公里的美製戰斧（Tomahawk）巡航導彈，以強化對中國的制衡能力。

據《美國之音》報導，澳大利亞國防部長馬勒斯(Richard Marles)8月21日宣佈，澳大利亞將花費13億澳元（約合8億3300萬美元）向美國採購200枚戰斧巡航導彈，並宣稱這是在面對中國威脅日益增強的安全環境下，強化自身的遠程打擊能力的舉措，也是澳大利亞國家防禦重大策略調整的一部分。

馬勒斯說，這些射程達1500公里的艦載戰斧巡航導彈將部署在澳大利亞皇家海軍霍巴特級（Hobart）驅逐艦上，「這些投資讓我們的國防軍有能力在距離海岸線更遠的地方將我們的敵對者們置於被打擊的風險之下，以保護澳大利亞國人的安全。」

報導說，美國國務院曾在今年3月原則批准了這項軍售案，但當時沒有說明有關的採購合同是否已完成。

今年2月日本防衛大臣濱田靖一(Yasukazu Hamada)也曾表示，日本計畫在明年3月底之前從美國大批訂購戰斧巡航導彈。日媒指出，採購的數量最多可能達到500枚。

報導說，日本希望新採購的戰斧巡航導彈能使其軍方掌握打擊距離日本更遠的目標的能力，以威懾包括中國在內的潛在對手。

上個月，美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會主席加拉格爾(Mike Gallagher)和愛荷華州聯邦共和黨參議員恩斯特(Joni Ernst)撰文，呼籲五角大樓制定一項抑制中國導彈優勢的戰略，在整個太平洋區域部署可信的和可負擔的戰鬥力，削弱中國的主場優勢。

恩斯特說，「通過與主要盟友的協調，美國可以在整個印太地區開發和部署我們所需的導彈，中共動用武力佔領台灣之前必須三思。」