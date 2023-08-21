交友APP「SweetRing」近日針對台灣單身族群調查理想情人條件，發現「醫師、律師、會計師」3師全部跌出榜單，取而代之的前三名則是「工程師、公務員、金融經商者」。對此，網紅陳沂分析，工程師奪冠原因就是因為沒機會亂搞、賺很大都給老婆花，更指出「只要有錢看什麼都嘛上了戀愛濾鏡」。

根據SweetRing調查，台灣單身女生目前最愛的前三名是工程師、公務員、金融經商者；選擇工程師的61%女性表示，雖然工程師不善交際又不浪漫，但交友圈較單純，相處起來有安全感，公務員則是因為工作穩定受到青睞，金融經商者因擅長理財也登榜。

對此，陳沂表示，「這潛台詞應該是，工程宅每天對機器工作，社交障礙沒機會亂搞，賺錢也沒空花都給老婆花」，陳沂更進一步說明，「其實選什麼男友職業呢？只要有錢看什麼都嘛上了戀愛濾鏡，3公分也瞬間變成19.5不含頭了」。

許多網友則紛紛回應，「錯了，全台灣最會玩的就是工程師」、「工程師們很多玩很兇⋯很多都會去參加暗黑團」、「工程師有些也很渣，但蠻多都是單純的有錢仔，好騙好挖」、「先決關鍵字是有錢，什麼師其實沒那麼重要」。