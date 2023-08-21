聽取明年度總預算，蔡英文：投資未來，不是債留子孫。(總統府提供)

行政院長陳建仁今天向蔡英文總統說明「113年度中央政府總預算」，歲入2兆7092億元，和歲出2兆8818億元，都再度創下歷史新高。他要求各部會確實貫徹「零基預算」的精神。蔡英文則強調，她所做的就是投資未來，不是債留子孫，要求執政團隊謹守財政紀律，持續為建設國家、照顧人民、壯大臺灣，打下更好、更堅實的基礎。

113年度中央政府總預算案籌編完成，行政院依例於今天下午向總統報告編列情形，陳建仁報告籌編重點表示，現階段是臺灣經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，行政院要求各部會應確實貫徹「零基預算」的精神，將有限的資源聚焦在施政重點上，並促進財政永續發展。

他說，113年度總預算案主要用來提升國家基礎建設、產業創新、淨零轉型、完備社會安全體系、健全社會及教育發展、厚植文化軟實力、強化國防安全，並持續給予地方政府財政協助等施政重點工作，在落實各項施政的同時，我們也將努力嚴守財政紀律。

蔡英文隨後做出裁示，明年度的中央政府總預算，歲入2兆7092億元，和歲出2兆8818億元，都再度創下歷史新高。與此同時，即便面臨疫後全球經濟放緩，但臺灣經濟情勢穩健，帶來稅收成長，明年依法編列了1150億的還債金額，也創下23年來的最高。

她說，最近，很多關於政府財政的討論，也充斥許多不實指控。有些人疑惑，蔡英文政府8年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少。原因在於，臺灣的總體經濟規模變得更大了，臺灣的整體國力變得更強了；讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。

蔡英文指出，臺灣的GDP，從她上任時，2016年的17.5兆，大幅成長到今年的23兆，成長了將近6兆，成長的幅度，超過兩年的中央政府總預算。

從2016到2022年，臺灣平均經濟成長率是3.4％，高於全球平均。她說，即使受到今年全球經濟衰退的影響，但臺灣從2016年到2023年上半年的平均成長，仍然是亞洲四小龍第一。也因此，我們從2017年起，總預算連續六年有歲計賸餘，甚至連續五年賸餘超過千億。

蔡英文強調，臺灣的經濟成長，要歸功於2300萬人民的共同打拚。但這8年臺灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，就是政府加大對基礎建設的投資，而其中以特別預算支應的「前瞻基礎建設」，更加強了投資的力道。

她認為，基礎建設的強化，迎來投資臺灣大爆發。這幾年下來，投資臺灣三大方案，加上境外資金回臺審查金額超過2兆，外資加碼投資臺灣也增加2兆，驅動臺灣經濟成長動能。「我們搶在美中貿易變局前，快速推動產業轉型，不僅讓臺灣挺過全球百年大疫，維持經濟穩健成長，還搶進全球供應鏈重組的關鍵位置，更扭轉了過去依賴中國單一市場的路徑」。

蔡英文表示，經濟成長的果實要和全民共享，受到百年大疫衝擊的臺灣人民和產業，政府有責任要拉大家一把。

她列舉這幾年來，政府加薪、減稅、增福利，「更重要的是，我們謹守財政紀律」。在她上任時，中央政府的長期債務，已經累積達到5兆3988億。在她任內，總預算舉債923億，特別預算舉債1兆1237億。我們總共舉債1兆2160億，但也還債達到7810億。

她說，我們有借有還。因此，到了今年7月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是5兆8338億，只增加了4350億；長期負債比，則是從2016年的33％，下降到今年7月底的27.2％。這些數據都是公開透明，並且依法受立法院和審計機關監督。我們必須強調，「政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。

蔡英文強調，一個企業，要不斷投資先進製程，才能永續成長，相對地，一個國家也是。蔡英文政府做的，就是投資未來，不是債留子孫；蔡英文政府做的，是開源節流、穩健財政、壯大國家。

她知道有人會說，數字冷冰冰。「但我要告訴大家，數字不是冷冰冰，數字會說話，而且，建設和福利也是活生生，在大家的生活周遭」。