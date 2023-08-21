SOGO忠孝館8月25日至8月27日舉辦日本岡山縣水果特展。（SOGO提供）

SOGO忠孝館青森希望之露蘋果汁1L，原價350元，特價買1送1。（SOGO提供）

新光三越超市誠心好10足箱，推薦價749元。（新光三越提供）

微風旗下阿舍食堂推出限量超巨大紅燒牛肉麵禮盒，中元特惠價550元。（微風提供）

Breeze Super觀察，今年中元最受歡迎的就是頂級超大顆龍眼，價格店洽。（微風提供）

月底中元普度大檔期將至，百貨自營超市也祭出澎湃祭拜商品，業者觀察，近期包括日本各式零食餅乾、仙貝、煎餅米果等都是採購熱選，除了買1送1、指定箱購最低5折起外，還可自行搭配水果禮籃，滿足客製化祭拜需求。

SOGO忠孝館自營超市Fresh Mart準備中元節澎湃商品，各式日本零食餅乾推出百元有找、買1送1澎拜優惠，還有生鮮蔬果供品，部分商品最低7.7折起，指定箱購最低5折起，並有組合禮籃服務，現場提供水果組裝服務，可自行搭配專屬豪華禮籃；另8月25日至8月27日，也有日本岡山縣水果特展登場，現場帶來岡山白桃、麝香葡萄等水果，8月26日（六）下午舉辦岡山知事一日店長活動，當天購買岡山水果，前30名贈小禮。因應中元普渡檔期，即日起至8月30日持快樂購卡於超市單筆滿1000元，可兌換各生鮮食材等好禮。

新光三越自營超市推出限量澎湃普度箱，價格549元至749元，包括維力炸醬碗麵、東鳩手指圈圈餅、濱田原味威化餅、三幸美稻之里米果等人氣零食商品。

微風Breeze Super觀察，近期中元檔期水果類銷售不錯，今年最受歡迎的就是頂級的超大顆龍眼，此外旗下阿舍乾麵、日本泡麵、日本煎餅仙貝，及米果等是檔期熱賣品項，許多消費者會先將乾貨類採購起來，其中阿舍今年中元節推出的究極霸氣紅燒牛肉麵禮盒，放大5倍的巨大造型外盒，也是澎湃祭拜的選擇之一。