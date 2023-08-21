根據衛福部國健署統計資料顯示，大腸癌連續15年位居10大癌症首位，年奪6千多條人命，而大腸息肉為大腸癌前兆，若可及早發現就能降低罹病風險。對此，胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤表示，大腸癌確有年輕化趨勢，大腸息肉年輕患者也不少。他並提到菸酒生、BMI超標、肉食主義者、長期外食族、警察、年長糖尿病患者、應酬滿檔的生意人等，可說是「息肉保證班」，值得特別警覺。

吳宗勤在臉書粉專「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文指出，大腸癌確實有年輕化的趨勢，遇過年紀最小的大腸息肉病人僅小學6年級，因此，能夠早點發現息肉，甚至早期大腸癌很重要。除了家族史有風險外，他表示，日常要落實戒菸、戒酒、少外食、少加工食品，才能有效降低罹癌機率。

吳宗勤透露，切除大顆的息肉固然有難度，也容易獲得成就感，但找到每一顆小息肉腺瘤並切除，讓病人免於大腸癌危險，同是醫師責任，更考驗眼力與仔細度。他提到，45歲成年人，國際大腸鏡標準為找出男性35％、女性25％以上的大腸腺瘤息肉偵測率，由此可見，大腸息肉年輕患者還真不少。

至於哪些人屬於危險族群？吳宗勤指出，包括菸酒生；BMI超標；肉食主義者；長期外食族（計程車司機、貨運員、外送員）；警察；上了年紀的糖尿病患者；應酬滿檔的生意人，可說是「息肉保證班」，若檢查沒找到息肉，他反而還會不安。

北投健康管理醫院副院長梁程超先前表示，大部分的大腸息肉與大腸癌發展初期相同，就是沒有明顯症狀，往往容易被忽略。他呼籲，若為50歲以上、肥胖、抽菸、飲酒、飲食較精緻、愛吃高油脂食物或加工肉品、有大腸癌家族病史者或曾有潰瘍性大腸炎及克隆氏症，皆屬於高危險族群，應提早安排大腸鏡檢查。

梁程超指出，從腺瘤性息肉進展到大腸癌的時間約5～10年，若能提前檢查出腸內息肉的生長，並在其演變成腫瘤前切除，就能有效預防大腸癌。

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