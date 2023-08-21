界霖今年累計前七個月營收為29.98億元，較去年同期衰退21.96％，主要是受到全球消費性電子需求續疲軟影響，但該公司近幾年來積極布局車用、工業領域，預期公司先前開發的車用導線架在今年下半年將可進入量產，新品出貨逐步放量下，市場法人看好該公司下半年營收有望逐季回暖，並將優於上半年。