大陸海關總署公布即日起台灣芒果暫停輸入大陸，原因為檢獲大洋臀紋粉蚧病蟲害，若傳入將對農業及生態環境造成嚴重威脅。出口商表示，相較這次的芒果，台灣輸入規定「MW0」(大陸物品不准輸入)品項多達2509項，台灣對大陸的嚴重貿易歧視才是該被關注的地方。

針對台灣芒果遭大陸暫停輸入，農業部指出，我方從未接獲其他貿易國通知芒果檢出太平洋臀紋粉介殼蟲，台灣芒果已輸往中國大陸多年，農業部也與外銷業者積極開拓其他新興市場，台灣芒果輸銷中國大陸以外市場的數量與金額逐漸增加，加上今年芒果主要產季已接近尾聲，對我國芒果產銷影響有限。

南化區農會推廣部主任何建德表示，今芒果產期都已經幾乎結束，芒果主要還是內需為主，不少產銷班的芒果現在都出口到日本和韓國，用藥也都有符合輸入國的用藥標準，這次暫停輸入，對台灣影響確實不大。

不具名出口商表示，現在該暫停被大陸輸入的農產都停得差不多了，芒果表皮光滑可以洗，加上部分銷往大陸的芒果都有經過燻蒸處理，不太可能會有介殼蟲。

此外，國內芒果分為本土種和改良種，本土種不到3000公頃，其他1萬4000公頃為改良種，其中6000到7000公頃為金煌芒果，外銷大陸的都是以金煌芒果為主，而金煌芒果價格一來便宜，大陸市場接受度也高，愛文芒果外銷反而少，不過大陸今年景氣差，除了榴槤以外的水果普遍都賣不好。

該進口商強調，MW0才是要被正視的問題，兩岸默契指的是一開始的幾百項，而不是後來不斷增加的1600多項。