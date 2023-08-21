聚陽印尼廠到年底估將完成60％，剩下的產線則至明年開完；孟加拉廠預估明年中旬會完工。

光隆在印尼增設全球第二產區，第一期最快第四季底投產，明年各期可陸續投產。

聚陽預估今年全年出貨量可達1,700萬打、年增5％。聚陽印尼廠將擴增80條產線，規劃在2026年前逐步開出。

光隆印尼廠是與當地成衣同業合資新建，位於中爪哇省，未來主要以GORTEX、貼條外套及休閒服飾生產為主。

光隆指出，印尼廠分四期程開發，總產線規模可達38條產線。第一期新建6～10條產線，年產值約600～1,200萬美元。