聚陽印尼廠到年底估將完成60％，剩下的產線則至明年開完；孟加拉廠預估明年中旬會完工。
光隆在印尼增設全球第二產區，第一期最快第四季底投產，明年各期可陸續投產。
聚陽預估今年全年出貨量可達1,700萬打、年增5％。聚陽印尼廠將擴增80條產線，規劃在2026年前逐步開出。
光隆印尼廠是與當地成衣同業合資新建，位於中爪哇省，未來主要以GORTEX、貼條外套及休閒服飾生產為主。
光隆指出，印尼廠分四期程開發，總產線規模可達38條產線。第一期新建6～10條產線，年產值約600～1,200萬美元。
因應客戶要求，分散產地，成衣代工廠聚陽（1477）印尼及孟加拉廠明年將陸續投產、光隆（8916）印尼廠產業也將投入。市場預估，新產線將可為聚陽、光隆挹注5～10％的產能。
聚陽印尼廠到年底估將完成60％，剩下的產線則至明年開完；孟加拉廠預估明年中旬會完工。
光隆在印尼增設全球第二產區，第一期最快第四季底投產，明年各期可陸續投產。
聚陽預估今年全年出貨量可達1,700萬打、年增5％。聚陽印尼廠將擴增80條產線，規劃在2026年前逐步開出。
光隆印尼廠是與當地成衣同業合資新建，位於中爪哇省，未來主要以GORTEX、貼條外套及休閒服飾生產為主。
光隆指出，印尼廠分四期程開發，總產線規模可達38條產線。第一期新建6～10條產線，年產值約600～1,200萬美元。
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