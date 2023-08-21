以營收表現來看，該公司累計今年前七個月營收為3.21億元，也較去年同期大幅減少47.49％。法人預期，該公司今年以來營運下滑，除了半導體產業修正之外，也由於該公司主要受客戶拉貨遞延及市占率下滑影響，因此市場法人預期，第三季營收料將較前季下滑。

該公司位於台南科學園區的新廠已於7月底完工，預計10月將正式投入量產，初期預計擴充月產能5萬片，市場法人看好，在新產能貢獻下，有利該公司第四季營運較第三季回升。