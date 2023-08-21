行政院長陳建仁（左3）今到宜蘭視察，偕同宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡（右1）、縣議員謝家倫等人行走羅東國小通學廊道。（吳佩蓉攝）

行政院長陳建仁今（21日）至宜蘭縣視察「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，他說，中央推動永續提升人行安全的計畫，4年投入400億元以改善危險路口與路段，是中央與地方政府一起努力讓小朋友上學及放學安全的一個例子，自前瞻計畫推出後，宜蘭為典型的模範，希望大家落實人本交通，除掉行人地獄惡名。

陳建仁今到宜蘭視察，偕同宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡、縣議員謝家倫、呂惠卿及陳俊宇等人行走羅東國小通學廊道。他指出，前瞻基礎建設推出後，宜蘭是模範縣市，提出許多好計畫，而獲得很多補助，中央跟地方合作就能把前瞻計畫做得好，所以有人說債留子孫、使地方財政有所欠缺，都是不正確的講法。

內政部常務次長吳堂安說，此計畫2條路線加起來1.5公里，人行道改善的非常好，也增設家長接送區、公車候車亭等；光宜蘭縣共核定了39個案子，補助金額高達9億元，不僅有校園周邊行車道路安全改善，縣內就提報11個校園改善計畫，內政部會不斷努力，中央跟地方持續合作，讓人行環境、道路品質持續提升。

陳建仁說，昨日有一群民眾淋著大雨在總統府前舉辦大遊行訴求「行人零死亡」，中央也積極提升人行安全計畫，4年投入400億，前半年希望盤點6都及其他縣市各300個高風險路口、路段，以改善行人交通安全。

此項工程由前瞻基礎建設補助3600多萬元完成改善，陳建仁強調，孩子是國家未來的主人翁，也是未來的棟樑，每個孩子都應該在學習道路上安安全全的回家； 會持續在相關會議中討論如何執行通學廊道，讓更多學校來實現，一起落實人本交通的精神，就可除掉行人地獄的惡名，達到行人交通越來越安全的願景。