前年屏東東港高中發生集體食物中毒事件，造成435名師生上吐下瀉，案經屏東地院審結後，認證據不足判處營養午餐業者「鮮大師」無罪，但檢方不服提出上訴，檢方指出，廚工採檢流程是由業者自行採樣，非公開透明，所以難認該起諾羅病毒與業者無關。

判決書指出，前年3月11日，東港高中發生集體食物中毒事件，有435名師生因中諾羅病毒導致上吐下瀉，對此，檢方依違反食品安全衛生管理法、過失傷害等罪嫌起訴營養午餐業者「鮮大師」。

但業者喊冤道，他們的食品接受衛生局檢驗後並沒有問題，且人員受檢驗後也沒有病毒，加上當時不僅供應午膳給東港高中，還有其他很多學校，但除了東港高中的400餘人有出現異狀外，其他人與其他校都沒有事，可見被病毒汙染的地方是東港高中，與「鮮大師」根本無關。

案經屏東地院審結後，認檢方提出的證據不足，因此判業者無罪。對此，近日檢方不服判決提出上訴，檢方表示，業者雖在案發當天也供應午膳給其他學校且沒發生食物中毒狀況，但業者對這些學校的調配菜色、包裝、運送、貯存的過程都不相同，而任何一環節都有使食物感染病毒的機會，因此其他學校沒有師生感染諾羅病毒，不代表東港高中的鮮大師團膳是無諾羅病毒感染的。

檢方還說，衛生局是在事發隔日去業者的中央廚房採樣，當下餐具已清洗完畢，當然無法採取任何病原體，此外，東港高中雖留有當日食物檢體，但都是事先留好的，非學生吃剩下的食物，所以無法正確地呈現業者提供的膳食是衛生無病毒的。

檢方進一步指出，廚工的採檢流程是由業者自行採樣，並非衛生局強制採樣，在這未公開、透明的狀況下，很難因廚工未採得任何病毒檢體，而認定鮮大師的午膳是衛生無毒的。