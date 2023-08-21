屏東縣政府首屆「青年事務諮詢委員會」21日舉行授證典禮，縣長周春米親自頒發19位委員聘書，並勉勵分布在教育文化、社工專業、青創業者等多員背景青年代表「青年是城市的希望」，強調未來將透過青諮會平台納入青年想法，期待透過青年的建言與多元視野，讓施政方向更符合縣民需求。

周春米表示，為廣納青年多元意見及擴大青年公共參與，這次的青年事務諮詢委員會邀請各界青年好手與學者專家一同加入，提供做為未來縣政規劃的參考，她說，屏東近年的蛻變讓大家有目共睹，青年不僅是家中寶貝，更是城市的主力，因此，縣府團隊提供最好的平台，持續聽取各界多元意見，期待未來在屏東青年事務推廣上更加貼近青年需求。

周春米說，首屆青年事務諮詢委員共遴選出19位分別來自大專學生、社工專業、青創業者、文化工作者等多元背景的青年代表，並同時兼顧性別、區域、族群、社會青年與在學青年之比例以廣納多元意見，此外再加入5位不同領域的專家學者共同參與，希望藉由多方位的經驗與建言機制，為屏東未來注入新活水。

青年代表陳濬哲表示，青年事務諮詢委員會不僅重視青年聲音，讓年輕人有空間可以發揮創意外，甚至還能促成地方政策目標，他說，先前許多屏東青年在外地想回鄉一展長才，卻不太瞭解可以透過何種管道給予建議，經由今日的青諮委員會代表們產生後，未來都能透過此管道，給予屏東縣政更多優質創新的力量與聲音，讓屏東青年政策有更好的推廣。

勞動暨青年發展處表示，青年事務諮詢委員會為任務型編組，期盼委員們能於任期中協助縣府規劃青年政策並傳遞青年心聲，對內可透過青年觀點向局處提出整體性建議並作橫向連結，期待委員會能形成學習型組織、發展具體公共政策建議外，未來委員會的決議也將融入縣政評估，讓縣政規劃更符合縣民需求。

屏東縣青年事務諮詢委員任期2年，將辦理共識營、青年論壇、縣外走讀、好點子提案工作坊等活動，並以「地方創生」、「智慧城市」、「產業發展」、「環境永續」與「多元共榮」等5大政策願景與方向提出建言，藉由青年的能量及凝聚力，為屏東在地特色及地方發展描繪出更精彩的藍圖，帶動城市向前。