行政院周四將通過明年度中央政府總預算，蔡英文總統今天表示，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史新高，占GDP比率可望達到2.5％。其中陸軍八輪裝步戰鬥車今年底將完成683輛撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

行政院長陳建仁今天向蔡英文總統說明「113年度中央政府總預算」，與會者包括：賴清德副總統、總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、央行總裁楊金龍、國防部長邱國正、副主計長陳慧娟、財政部國庫署署長蕭家旗等人。

蔡英文表示，明年度總預算中，社福支出金額最高，也增加最多。其中長照總體預算，從2016年，只有54億，到今年647億，明年更會達到876億。少子女化對策的預算，今年首次突破千億，明年更將創下1201億的新高。

預算金額次高的是教科文支出。蔡英文表示，由中央投入包括前瞻預算的323億，協助地方在兩年內，完成全國3400多所學校「班班有冷氣」的不可能任務。

賴清德副總統之前提議「減免私立大專學雜費每年3萬5千元」的計畫，也編入明年度總預算，預計明年2月的新學期開始實施，219億相關預算全數新增，不排擠既有的教育資源。

蔡英文表示，除了護國神山，我們也要孕育護國群山。明年度，整體科技發展預算逼近2千億元，六大核心戰略產業的推動預算也有所成長。而明年度淨零轉型的預算，也將比今年成長45％，達到將近1千億元的規模。臺灣，要在全球追趕「2050淨零排放」的道路上，大步前進。

此外，她強調，國防改革也逐步展現成果。陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機。F-16A／B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架改裝工程。海軍、海巡的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

改善國軍營舍環境總共103案、222棟的「興安專案」計畫，她表示，明年將有豐碩的進度，到明年底，我們預計完成90案，超過6萬名國軍在軍旅生涯中，將有更舒適的生活環境。

相較於2016年的3596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5％。蔡英文強調，臺灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持。

均衡城鄉發展也是重要的施政方向，她說，她剛就任時，整體公共建設預算只有約3000億，今年已經超過5800億，明年將會再成長，達到5886億，其中包含了844億的前瞻預算。

此外，政府也逐年增加對地方的協助。明年度統籌稅款及一般性補助款，將成長10％，達到6346億，再加上各部會計畫型的補助，對地方財政挹注規模，將突破9000億元。蔡英文表示，在中央的協助下，地方政府的財政也有所好轉。「我們不會讓地方破產，我們一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧」。

她說，明年度的中央政府總預算，是她8年執政最後一本總預算。但蔡英文的執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大臺灣。

明年度的中央政府總預算案將提報本周四的行政院會，在行政院通過總預算案後，她要求行政團隊，務必清楚、完整地，向社會說明總預算案的籌編歷程、政府各面向重要的施政規劃，以及政府維持財政穩定的努力。

她也希望，在立法院下個會期，朝野政黨能夠善盡監督及審議之責，支持我們的總預算案，為更好的臺灣共同打拚。並強調，我們是民主國家，所有的數據都是公開透明。

雖然預算跟財政問題涉及高度專業，繁雜的數據確實容易被誤解，但她希望所有的公眾人物能夠基於事實，善盡查證的責任。而不管是人民的疑問，或是錯誤解讀，執政團隊都要強化溝通說明。