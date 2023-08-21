交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）為鼓勵民眾放慢腳步，以時速15公里感受北海岸的美好，持續優化北海岸自行車動線及沿途景觀設施，積極推動自行車旅遊活動，於今年6月到9月辦理自主騎遊認證活動，4個月的4條路線都有不同美景，每年的重頭戲「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」也將於10月14日舉辦，即日起到10月5日止開放報名，報名費台幣幣650元。

北觀處今年6月3日世界自行車日北部主場活動，超過350名民眾參與，10月14日的「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」將規劃兩條路線，長路線「極北點單車逍遙遊」，由風藝術營區出發，前往補給站中角灣遊客中心，返回風藝術營區，總計30公里；短路「極北點雙灣逍遙遊」，由風藝術營區出發，經灣塔自行車道與雙灣自行車道，至補給站芝蘭海上觀景平台，返回風藝術營區，總計21公里，歡迎民眾一同享受皇冠海岸獨特的濱海風光，挑戰自己的體力和耐力，為2023年留下最難忘的旅程。

活動預計上午9點開始至12點結束，凡完騎者，均可獲得市價超過新臺幣1,500元的完騎禮，包含：飛狼子母登山包，皇冠海岸觀光圈特色伴手禮及數位完騎證書。此外，沒有車或不想帶車的民眾也別擔心，主辦單位也貼心提供單車租賃服務一般自行車新臺幣500元/台，電動輔助自行車新臺幣2000元/台(均含安全帽)，歡迎民眾多加利用。

北觀處補充，「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」預計上午9點開始至12點結束，完騎者均可獲得市價超過新台幣1500元、包括數位完騎證書的「完騎禮」；沒有自行車或不想帶車的民眾也別擔心，主辦單位也貼心提供單車租賃服務，一般自行車一台新台幣500元，電動輔助自行車一台新台幣2000元，價格均含安全帽費用，歡迎民眾多加利用。

交通部觀光局為擴大推廣及提供一般民眾騎乘體驗，今年也結合國際盛名的自行車線上虛擬室內騎乘平台Rouvy，提供3條新路線包括北海岸線、東海岸線及玉山國家公園線，沙岸、岩岸、高山，涵蓋台灣山與海的全新路線，其中北海岸路線距離約23.7公里，已有超過25國民眾體驗，在白沙灣遊客中心也設有虛擬騎乘體驗機台，歡迎民眾前往體驗。