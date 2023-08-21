館長陳之漢日前發起716凱道集會，高喊「總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音！」造成熱烈迴響；近日又轟綠委賴品妤反服貿、爸爸賴勁麟卻曾創立協會賺大陸錢，「真的會掉票！真的當台灣人的智商是負200？講這話真的是夠了！」引發討論。館長今(21日)在臉書貼出他27年前的照片，寫道「當年17歲，人稱三重疏洪道猴子！」只見當年他身上0刺青，留著平頭，戴墨鏡穿黑色背心，大批網友驚呼「乍看以為是謝霆鋒」。

台北市議員徐巧芯近日批賴品妤是因反服貿出名，但爸爸賴勁麟創立的台灣服務業發展協會卻在推動兩岸經貿，2015年還發起「考察團」，到深圳去研究如何發大財。館長20日在直播中質疑，只有你們家去大陸就是合法正常交流，別人去就變成中共同路人賺紅錢？「他直批台灣人真的要看一下這一段，噁心到…，不知道民進黨幕僚有沒有拜託她閉嘴，真的會掉票！真的當台灣人的智商是『負200』？講這話真的是夠了！」

YouTube頻道「EricDuan」創作的動畫《山道猴子的一生》近期爆紅，內容引發不少網友共鳴，各式二創、哏圖也如雨後春筍般出現，蔚為最新流行。今年44歲的館長也跟上這波風潮，他今(21日)在臉書貼出一張照片，只見畫面中的年輕版館長留著平頭，身上還沒有任何刺青，也還沒有壯碩的體格，穿著黑色背心，臉上戴著黑色墨鏡，左耳戴著金屬圓圈耳環，雙手插口袋展現酷勁，寫道：「當年17歲，人稱三重疏洪道猴子！」

網友看了直呼「好像韓國明星的感覺耶」、「看起來好像很會唱嘻哈的樣子」、「不得不說，帥」、「我還以為是謝霆鋒」、「館長走在潮流前端」、「我戀愛了」、「感覺可以當潮牌的肖像tee」、「一看就將來要幹大事」、「當時裝扮一下應該是韓系歐巴」、「好啦，算你有帥過」。

也有些網友驚喊「第一次看到這麼乾淨的館長」、「歲月真是一把殺豬刀」、「這27年來一定是發生不少事~才會長壞成現在這樣」、「你這些年.....經歷了什麼」、「見證了黑猩猩變銀背大猩猩的轉變」、「以前頭髮好黑好密」、「館長以前太帥了，現在變大金剛，還是一樣好看」。