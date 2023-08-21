國發會主委龔明鑫致時表示，NEXT BIG指標型新創，是由新創社群代表及業界領袖共同推薦，繼2021年有9家新創獲選為NEXT BIG，今年由社群推薦111家具產業變革能力及高度發展潛力的優秀新創，經多次討論，最終選出13家NEXT BIG指標型新創，他期許獲獎者扮演領頭羊角色，衝出雨林，在國際上發光發熱。

第二屆13家NEXT BIG包括：AmazingTalker（驚奇學習）、CuboAi（雲云科技）、CyCraft（奧義智慧科技）、Dcard（狄卡科技）、EUI（東聯互動）、FunNow（曙客）、GoFreight（映瀚科技)、Gogolook（走著瞧）、Hahow（思哈）、Health2Sync智抗糖（慧康生活科技）、inline（樂排）、NextDrive（聯齊科技）、Tron Future（創未來科技）。

國發會指出，這13家涵蓋教育科技、智慧健康、金融科技、生活娛樂、AI資安、能源永續及國防航太等產業，領域相當多元，最大的共同點都是用創新、行動力來解決問題，這也是台灣非常需要的能量。

國發會表示，在新創社群、產業界以及政府努力下，近年台灣的新創生態環境已有相當程度的進步，新創家數由2015年的2,000多家成長到7,400多家，整體獲投金額也從4億美元大幅增加到19億美元。不僅有許多新創在國際嶄露頭角，更誕生了四家獨角獸，其中兩家更是第一屆的NEXT BIG代表，分別是在美國Nasdaq上市的電動機車龍頭Gogoro、以及台灣第一家掛牌上櫃的SaaS（軟體即服務）公司91APP。