新竹縣竹北市縣政七街21日上午發生路基塌陷意外，造成自來水和瓦斯管破裂，水公司緊急搶修後恢復供水，新竹瓦斯公司指在下午4時30分完成管線連接，開啟簡易減壓設備開關，恢復瓦斯供氣。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌說，斷裂的瓦斯雙向管線已切塞完成，建商完成道路灌漿後，由廠商將兩端管線作聯接恢復氣源，若有用戶告知無氣情形，請住戶至陽台微電腦瓦斯表前按壓復歸鈕，若還無氣，則請電瓦斯公司派員處理。