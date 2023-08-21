央行經研處副處長曹體仁表示，第二季經常帳順差222.43億美元，創歷年同季第三高，僅次於前年及去年同季的302.05、243.55億美元；以上半年來看，經常帳順差413.3億美元，同創歷年同期第三高，僅次於前年及去年同期的569.2、557.66億美元，主要是前兩年出口表現相當亮眼。

觀察本季各項數據，商品貿易順差212.9億美元，年增62.2億美元，主要是進口減額大於出口減額。曹體仁表示，受全球景氣趨緩，加上廠商持續去化庫存影響，我國出口續為負成長；然而，進口因國際原物料價格下跌及廠商備料保守而減少，整體來看，進口減額大於出口減額，因而使商品貿易順差擴大。

至於服務收支方面，由上年同季的順差37.1億美元，轉為本季的逆差24.8億美元，創2017年第四季以來最大逆差，主因貨運收入減少及旅行支出增加。

至於第二季金融帳延續淨流出，證券投資淨流出155億美元，其中居民對外證券投資增加192.7億美元，主因銀行投資國外債券增加165.4億美元；而非居民證券投資淨也增加84.5億美元，即外資增持台股。

曹體仁表示，不論是居民對外直接投資，抑或是外資來台投資方面，「大致上pattern（格局）沒有太大變化」，居民對外投資主要是以電子零組件、金融保險、批發零售業為主，這部分差異不大，而相對來看，外資來台投資就比較不一樣，主要是以投資離岸風電、綠能等產業為主。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，代表資金淨流出。由民間部門持有即金融帳淨流出，由貨幣當局持有，即為準備資產增加。