香港信報報導，人民幣兌美元在岸價21日收報7.3139元，較18日下午4時30分收報7.2896元，貶值243個基本點，較晚上11時30分最後成交價7.2855元，貶值284個基本點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）21日一度貶破7.33元，低見7.3361元。截至21日下午4時41分，離岸價報7.3240元，在岸價報7.3105元。

人民幣兌美元中間價21日報7.1987元，升值19個基本點。上一交易日中間價7.2006元，上一交易日官方收盤價7.2896元，上日夜盤收報7.2855元。

外匯交易員指出，人行意外未調整5年期貸款市場報價利率（LPR），人民幣承壓並再失守7.3元大關，而貨幣政策報告嚴厲措詞大致被市場消化，若無更多的實質性措施，受制於中美巨大的負利差，人民幣仍可能繼續調整，當然監管層加碼維穩措施出手機率也在上升。