2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽21日在台南市新營網球場進行第2站會外賽第2天賽程，4名台將張子隸、徐傳恩、王愷翊、洪可浩都順搶進會內賽。

這次台塑盃地主小將張子隸，會外最終輪迎戰同胞傅弘霖，擁有另類主場優勢的張子隸從比賽一開始就展現旺盛的奪勝氣勢，強勢的正拍搭配贏球後替自己加油吶喊的聲音，讓他以6比4順利拿下首盤，第2盤首局也迅速破了對手發球局，終場以6比4、6比3成績，成功搶下8名會內賽門票的最後一張。

另1場台將內戰則由徐傳恩出戰侯傑恩，青少年好手侯傑恩此次以會外賽外卡選手身分出賽，第1盤錯過5比3的領先優勢，經過約1小時苦戰反以6比7（5）讓出；次盤侯傑恩力圖振作，不過手握一盤的徐傳恩越打越穩，在第2盤前半段就破了對手發球局，並穩穩得守住領先優勢，最終徐傳恩收下會內賽門票，成功取得生涯突破，第一次闖進25K等級賽事會內賽。

大會22日起進行會內賽，並將由2017台北世大運「戰神」李冠毅領軍台將駱建勛、尹邦碩、呂鎮宇、尤敬謀、羅翊睿，以及勇闖會內賽的王愷翊、張子隸及洪可浩，力拚將冠軍寶座留在台灣。