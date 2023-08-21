男星吳慷仁昔與邵雨薇因合作台劇《極品絕配》相戀，兩人交往多年，時不時在社群上放閃，甜蜜模樣讓網友稱羨，而吳慷仁平時除了曬出與女方的閃照外，也屢屢PO出自己的生活動態與粉絲們分享。不過，近日他卻曬出多張強吻「姐姐」的照片，而女友邵雨薇的反應也曝光了。

吳慷仁與邵雨薇兩人感情穩定，偶也有公然放閃的互動，日前邵雨薇為主演的電影《我的麻吉4個鬼》現身宣傳活動，與直播天后李明珊（丟丟妹）一同在直播中宣傳賣票，而男友吳慷仁也特地現身在留言區中，喊單「電影票＋50」（一組2張），一口氣買下100張電影票力挺女友的新作，甜蜜互動閃瞎網友雙眼。

誰料，吳慷仁昨(20)晚卻在社群上曬出多張「強吻」照片，只見相關畫面中，吳慷仁將臉湊近，看似意圖強吻卻遭到對方「伸爪」抵住鼻子，看似在拒絕親吻的舉動。對此，吳慷仁也在貼文中寫下：「滿滿的愛意，深情的對峙。我就看是妳手酸，還是我的愛夠持久。」同時也一併曝光畫面中的對象是他家中所養的貓咪「姐姐」，一人一寵互動的模樣也萌翻不少前來朝聖的網友。

相關貼文曝光後，女友邵雨薇也現身留言區回覆：「哇某愛（我不要）～～～」，更有不少網友笑回：「好像小baby望著爸媽的表情」、「人貓殊途，不要逼我」、「每當太太深情地跟我對峙，等著我的就是熱情的一巴掌，這就是愛」、「居然可以抵擋男神魅力」、「短短小手仍要奮力阻擋。」