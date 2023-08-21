瑞芳警副分局長簡忠煒（右一）爬山失蹤，因溺水被尋獲時無生命跡象送醫不治。（翻攝瑞芳分局官網）

新北市消防局今（21日）下午4時許接獲指稱，在平溪區望谷火車站附近有人失蹤，在溪邊有發現鞋子，消防局派遣潛水人員到場協助搜尋，不料晚間6時許在潭底發現溺水男子，將男子搬運上岸後送醫急救，但仍宣告不治。

瑞芳警副分局長簡忠煒（右一）爬山失蹤，因溺水被尋獲時無生命跡象送醫不治。（翻攝畫面）

據了解，死者是瑞芳警分局副分局長簡忠煒，他是家中長子，今天上午告知同仁要去平溪山區爬山，但卻遲遲未歸、也連繫不上，分局同仁聽聞噩耗都感到難過不捨；詳細事發原因有待調查釐清。

簡忠煒熱愛登山、健行、馬拉松等活動，在他的臉書有許多熱愛戶外活動的照片，7月6日也才有友人PO出他們一行人去瑞芳南雅山爬山健行的照片。沒想到，今天他去從事最愛的活動之一「爬山」，卻發生意外不幸身亡。

瑞芳警副分局長簡忠煒（右一）爬山失蹤，因溺水被尋獲時無生命跡象送醫不治。（翻攝畫面）

瑞芳警副分局長簡忠煒（右一）爬山失蹤，因溺水被尋獲時無生命跡象送醫不治。（翻攝畫面）

簡忠煒畢業於中央警察大學行政警察學系，歷任新北市政府警察局保安警察大隊督察組組長、新北市政府警察局三峽分局督察組組長、新北市政府警察局新店分局督察組組長、新北市政府警察局新莊分局督察組組長、新北市政府警察局督察室專員、新北市政府警察局交通警察大隊副大隊長。