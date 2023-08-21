《戀愛上線中》主持人何妤玟、梁赫群、白雲出席世客博活動。（中視提供）

全球首屆世界客家博覽會日前在桃園盛大登場，廣邀五大洲、124個客家社團帶動國內外的文化交流，開幕首個周日吸引數十萬人共襄盛舉。由孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）、吳函峮（峮峮）主持的中視招牌的外景實境遊戲節目《飢餓遊戲》更與桃園市政府觀光旅遊局合作，在世界客家博覽會展區打造實境遊戲館，讓遊客們可以體驗《飢餓遊戲》的闖關樂趣，一方面認識客家文化，同時也可以探索桃園市有哪些好吃、好玩的地方。

何妤玟、梁赫群及白雲主持的新中視《戀愛上線中》，挾帶節目剛開播的氣勢，今（21日）前往桃園世客博「飢客任務」總部「踢館」，為節目與活動宣傳造勢。不料，在此關鍵時刻，《飢餓遊戲》的五位主持人居然不見了，只剩素有「主謀」之稱的《飢餓遊戲》節目製作人廖述穎迎接何妤玟、梁赫群及白雲3人，於是主辦單位緊急向參與世客博的民眾發出「協尋」的任務。

其實，「飢客任務—尋找主持人」為本次世客博活動的創意設計環節之一，2023世界客家博覽會從從8月11日到10月15日，為期66天，《飢餓遊戲》團隊不缺席，定期舉辦「一日任務」活動。

今日的造勢活動上，桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟親自到場支持，帶來新屋鵝肉、封肉，以及客家小炒等桃園在地美食與《飢餓遊戲》的主謀及《戀愛上線中》的主持群分享，藉機邀請更多民眾到世界客家博覽會同樂。

主持群王仁甫將於8月25日(五)、孫協志8月27日(日)、許孟哲9月03日(日)、蔡黃汝(豆花妹)9月23日(六)，以及峮峮10月14日(六)現身，擔任「一日關主」，歡迎遊客粉絲到桃園世客博追星打卡，挑戰《飢餓遊戲》，不僅有機會可以和主持人有近距離的互動，還有機會贏得包含《飢餓遊戲》戰袍在內的限量精美小禮物。

「飢客任務」是本次桃園世客搏結合電子集章的實境遊戲特別企劃，有不同闖關遊戲關卡，民眾只要到世界客家博覽會內的「飢餓遊戲總部」，掃描QR code加入飢客任務 LINE官方帳號，點選故事內容了解遊戲內容，跟隨故事情進入集點任務，跟著線索闖關、完成任務，不但能與內建主持人相框合照印製賀卡，還能獲得抽獎資格。活動獎品豐富，每週LINE Point點數、超商禮物卡限量放送、還有機會抽到台北諾富特華航機場飯店住宿券、品坊西餐廳餐券。活動相關資訊請洽： 飢客遊戲活動連結 https：／／lin.ee／Ol3hfM0