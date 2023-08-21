都達國小指出，校園後方水塔靠近投85線，因投85線排水不及造成邊坡崩塌遭土石波及。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華在縣務會議上，感謝中央協助受災學校修繕復建，指示各校做好清潔消毒工作，讓學生安心開學。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉、信義鄉及埔里鎮，造成農損高達1.6億元，仁愛鄉是重災區，共192戶遭土石流，仁愛國中疑下邊坡土壤緩滑致風雨球場龜裂，共38所學校受災已緊急搶修。南投縣長許淑華在縣務會議上，感謝中央核定4千多萬元協助受災學校修繕復建，指示各校做好清潔消毒工作，讓學生安心開學。

南投縣教育處報告，全縣共38所學校受災，其中仁愛鄉受創最嚴重，如仁愛國中風雨球場龜裂，疑下邊坡土壤含水量高緩滑導致，待工程專家會勘評估，力行國小翠巒分校駁坎受創嚴重，都達國小後方水塔遭土石流波及，先斥資620萬元緊急搶修，7校復建工程已報請行政院公共工程委員會。

都達國小指出，卡努風災帶來驚人超級豪雨，造成投85線沿線山洪暴發，部落多戶遭遇土石流，學校後方水塔靠近投85線，因投85線排水不及造成邊坡崩塌遭土石波及，所幸主要校舍沒受災，清潔、消毒後可如期開學，基於校園安全，學校後方邊坡得重做更堅固擋土牆。

許淑華表示，仁愛鄉很多學校受災，幸好風災發生時適逢暑假，感謝中央核定4千多萬元，進行受災學校設備及受損邊坡等修繕復建工程，指示各校開學前已做好清潔、消毒等工作，讓學生安心開學。

許淑華感謝各界愛心說，這次風災仁愛鄉堪稱重災區，共192戶受災，截至18日止，捐款總金額超過3500萬元，另有業者捐助192戶受災戶洗衣機，為減輕受災戶負擔，縣府減免受災戶稅捐、房屋稅、地價稅、汽機車使用牌照稅及娛樂稅等，縣有非公用不動產應繳租金減收2成。