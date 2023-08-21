一艘安裝巨型特殊風帆翼的貨輪「羅盤海洋號」(Pyxis Ocean)，開始了它的處女航，從中國大陸航向巴西，橫越整個太平洋。風帆翼可從海風當中取得輔助動力，也就能夠節省燃油量。這一次航行將會持續紀錄燃油效率，假如成效不錯，未來有可能成為遠洋貨輪的輔助動力。

羅盤海洋號是日本三菱公司所有、嘉吉遠洋運輸公司（Cargill Ocean Transportation）租賃的卡姆薩級貨輪(Kamsarmax)，全長230公尺，排水量8.2萬噸。與其他卡姆薩級貨輪不同的是，羅盤海洋號加裝了兩具玻璃纖維製，高度達到37公尺的風帆翼(WindWings)，這是由英國BAR科技公司(BAR Technologies) 開發、由亞拉海陸科技(Yara Marine Technologies)生產的開創性技術。

Pyxis Ocean launches with 2 WindWings

風帆翼與飛機翼結構有點像，氣流吹過之後會形成不同的壓力差，也就出現推力。開發人員表示，在平均情況下，借助風帆翼，可以使船舶每天節省3噸燃油，相當於燃料消耗和二氧化碳排放量減少30%。

風帆翼由英國設計、日本製造、中國大陸組裝。(圖/Cargill )

嘉吉遠洋公司總裁迪勒曼 (Jan Dieleman )表示：「現在各種產業都有節能減碳的要求，海運也不例外，這不是一件容易的事，需要尋求各種方式。」

「雖然風帆翼技術並非沒有風險，但嘉吉公司是海運業的領導者，我們有責任出面示範，我們不害怕投資，我們願意承擔這些風險，幫助我們的同行夥伴，將海運事業轉型為更環保的可持續未來。未來幾個月，我們將密切監測風帆翼的性能，以進一步改進設計與操作性。」

風帆翼也有歐盟的資助，它是CHEK Horizon 2020 計劃的一部分，該計畫是在提供現役貨輪的環保改造方案，如何使已經完成的散裝輪，在不必重大修改的情況下，還能夠相對節能、省油、減碳。考慮到全球55% 的散裝輪都有很長的使用年限，這樣的改造工程，會比提出新款低碳能源貨輪，是一種對船運公司更實際的選擇。