李浩瑋生日簽唱會，好友Ｍarz23現身祝賀送驚喜。（形上娛樂提供）

李浩瑋生日簽唱會，好友Ｍarz23現身祝賀送驚喜。（形上娛樂提供）

李浩瑋昨（20日）在誠品音樂信義旗艦館舉辦《Fly Machine》專輯簽唱會，適逢他24歲生日，好友Marz23驚喜現身，端上提拉米蘇蛋糕為他慶生，李浩瑋許下生日願望「專輯賣光」，Marz23則獻上拉麵禮盒，「浩瑋常會忙到忘了吃飯，所以我特別帶來他最愛吃的拉麵，希望他不要亂抓零食吃，要好好吃飯，做出更多好音樂！」末了還不忘幫李浩瑋打歌說：「這是我的一番『真心話』！」讓全場尖叫連連！

李浩瑋2020年出道就以首張專輯《Diamond In The Rough》入圍金曲獎最佳新人獎，七月發行第二張創作專輯《Fly Machine》，並將於10／6（五）晚上八點在Legacy Taipei 傳音樂展演空間舉辦演唱會，門票一開賣就秒殺。

他昨和粉絲閒話家常，提到宣傳期剛好遇上生日，「我沒有社交的時間，因為一直在跑通告、練團、練歌、遛狗，所以生日月沒有慶生局！」並說活動結束，會回家和爸媽一起吃飯。他發自內心感謝：「很開心這次發行專輯大家都很支持，專場秒殺耶！」表示這次發片還滿好玩的，「發專輯到現在，過程中感受到滿滿的愛，很感動！很感恩！謝謝在場的每一位。」

而當好友Marz 23驚喜現身，李浩瑋呆住大喊：「真的假的！太誇張了啦！」貼心的Marz 23帶動全場唱生日快樂歌，更獻上一箱拉麵，表示不讓李浩瑋忙起來有忘記吃飯或亂吃零食的機會，讓李浩瑋超感動，他無厘頭說：「剛剛想說什麼突發狀況，是我超時了嗎？」讓Marz 23也哈哈大笑，李浩瑋又再度感性起來，「太誇張了啦，今天充滿驚喜，完全沒想到，剛說發這張專輯收到很多愛，現在又收到Ｍarz23的愛！」瞬間充滿粉紅泡泡！

Ｍarz23提到當初是朋友傳來李浩瑋的歌，「一聽之下，覺得這傢伙非常不簡單，後來某次偶遇，發現很聊得來，我們喜歡的音樂都蠻像的！」他讚《Fly Machine》專輯每首都好聽，又話鋒一轉：「為何我們合得來？我想私底下浩瑋應該也是很懶、很邋遢，跟我一樣啦！」

而Ｍarz23才剛新婚，又將迎來愛子，並將於10／21以個人身份首攻北流，舉辦Ｍarz23《最美的風景》台北演唱會，他透露自己平常心，「但我平常的心態，就是要做讓自己、身邊的人都感到驕傲的事！」李浩瑋當下接話：「bro.我以你為榮！」又讓全場尖叫不已！