由麗明營造發起、邁入第22屆的公益捐血活動，每年都是暑假期間的台中捐血盛事，今年將於本周三（8/23）在台中府會園道169號麗明營造總部大樓前方登場，一連舉辦三天，台體大男籃隊Desert Rangers首日將熱血站台！

麗明營造董事長吳春山表示，由於支持該捐血盛事的主協辦單位越來越多，因此連續舉辦三天藉此分散人潮，且為免現場民眾在炎熱的天氣下排隊，主辦單位今年推出可查看捐血進度的手機APP，讓民眾報到後可以舒服的坐在麗明總部會議室等候，也能逛逛「豬事如意」博物館，看看他私人收藏的1.3萬隻豬偶館藏。

麗明營造公益捐血活動自2001年起募得125袋熱血開始，從一部捐血車擴大到疫情前的六部捐血車盛況，累積至去年已超過14,256袋！

吳春山說，為了達成今年設定的捐血目標1,600袋，除了主協辦單位大力宣傳外，由麗明營造贊助支持、成績表現優異傑出的台體大男籃隊「Desert Rangers」，也會在捐血首日前來站台，期待透過這群形象健康又陽光運動健將的呼籲，吸引更多年輕夥伴加入捐血行列。

本次公益捐血的主協辦單位眾多，其中主辦單位包括麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、歐克佬國際、外貿協會台中辦事處、台中商業會、立富實業、麗萌企業。

協辦單位有台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台灣身心障礙藝術發展協會、台中市企業經理協進會、台中市不動產開發商業同業公會、台中市建築經營協會、敬業樂群大樓管委會、溢全實業、土銀中港分行、聯邦銀行民權分行、京城銀行文心分行與大里分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行、彰化銀行中港分行、三信商銀台中分行、合金大竹分行與中港分行、台灣梧桐弦樂團等。

主辦單位表示，捐血成功的民眾，除可獲得印有照片的捐血感謝狀外，還有相當豐盛的伴手禮，內含口碑熱銷的「春拌麵」、耳掛式咖啡、水晶肥皂、白米、日光溫泉體驗券、摸彩券等等，還有很多隱藏版的驚喜實用好禮會出現在福袋中；最後一天舉行公開抽獎，最大獎項為市價近1.7萬元的捷安特自行車，將送給幸運的捐血成功者。

麗明營造第22屆公益捐血活動，將於8月23日～25日每日上午9時起至下午4時止，連續舉辦三天，捐血車會停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方（台中市政府府後廣場邊），歡迎民眾呼朋引伴，共襄盛舉！