行政院「數位國家‧創新經濟發展方案」政策下的「智慧城鄉計畫」，在去年8月數位部成立後由產業署接棒執行，持續以全民夥伴關係的機制，鏈結地方開放場域，鼓勵業者提出符合民眾需求的服務解決方案，並於國內場域進行淬鍊。

產業署表示，今年智慧城鄉計畫持續以「地方參與、產業提案、中央助力、國際輸出」為計畫推動主軸，透過與地方政府的共識培力，凝聚智慧服務需求共識、奠定合作基礎，並且鼓勵業者投入地方場域，發展跨領域的數位科技服務，讓城市的數位轉型，可以從地方逐步擴散，並且從國內輸出到海外。

例如6月28日至6月30日在日本東京辦理的「2023自治体‧公共WEEK」Smart City EXPO，透過相關智慧服務方案的展出與日方企業及地方機構進行交流媒合，促成我國聲麥無線公司（VM-Fi）與日本九州電信QTnet簽署合作備忘錄，未來QTnet將協助我國業者進入日本市場，投入商業和觀光領域的應用。

同時，為了鼓勵新創團隊發揮創意返鄉創業，運用數位科技解決城鄉發展問題，產業署接手持續辦理一年一度的「創業歸故里」競賽，透過專業輔導暨驗證獎勵的機制，聯手地方鼓勵新創團隊返鄉落地發展，引動偏鄉數位轉型，創造新的社會價值。

如去年第四屆競賽冠軍是來自花蓮的「蒔煦」，團隊以部落慣行的植物包材及風土作物構建的蔬食圓夢箱，透過數位通路進行商業銷售並串結社會功能，目前服務已擴及花蓮北區四鄉鎮，照顧偏鄉家庭逾100人，不僅帶動社區經濟的發展，更激發弱勢家庭與部落的潛力。今年第五屆的創業歸故里競賽更吸引超過140組的新創團隊報名參加，預計於年底前將可再協助20組新創結合在地產業特色和優勢，返鄉落地，點亮偏鄉發展契機。

產業署表示，同時透過與22縣市的培力工作坊，共同探究地方民眾的需求，希望藉此發展「以人為本」貼近地方的多元化智慧應用服務，提升民眾生活品質。

產業署強調，透過數位科技與地方共好，共同打造智慧國家願景是數位部推動的重點政策之一，未來將持續透過智慧城鄉計畫，與地方政府攜手，整合產業資源與新創能量，發展更貼近民眾需求且具市場競爭力的智慧城市韌性服務，藉以提升民眾生活品質，爭取更多海外市場商機，同時帶動新興數位經濟活動發展，引動產業共同成長。