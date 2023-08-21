高雄市7家客運業者簽署綠能宣言，宣誓達成2030年市區公車全面電動化、2050淨零排放。（崔正綱攝）

拚達成「2050淨零排放」願景，高市府全力補助客運業者將燃油公車汰換成電動公車。據交通局統計，目前高市電動公車共有259輛，公車占比高達28％為全台之首。高雄市長陳其邁指出，幫忙公車司機加薪改善公車服務品質外，也透過減碳量6噸再加碼送一個月月票等回饋方式，提高民眾公車使用率，盼達成2050淨零排放目標。

交通局統計，高市目前有920輛公車行駛，其中現有259輛電動公車，占總比例28％；259輛電動公車中又以港都客運130輛居冠，其次為漢程客運72輛、南台灣客運39輛、高雄客運18輛，此外仍有51輛電動公車已核定尚未交車，預計今年底全數投入服務。

今日舉辦「高雄公車Go Green綠能新躍進-行駛2500萬公里」記者會，由高市7家客運業者共同簽署綠能宣言，宣誓2030全區公車電動化，2050淨零排放；港都客運則喊出「2025年全面換成電動公車」

陳其邁指出，為達成「2050淨零排放」目標，高雄市提出多元化永續政策，包含鼓勵客運業者購買電動公車、今年更加碼高雄市公車業者1.9億補貼，改善司機待遇。

陳其邁表示，推出全車電子支付、使用公車月票搭乘累積6噸減碳量，再加碼回饋一個月月票的金額，鼓勵民眾可以大量地使用公共運輸，尤其是捷運跟電動公車。

交通部長王國材指出，肯定高雄市與中央一同為淨零碳排目標努力，除了運具種類最多，電動公車比例全台第一外更是率先推出399月票，交通部將持續鼓勵國內車輛製造業者打造高品質、低汙染及國產化的車輛，目標在2030年將公車全面電動化，未來將全力支持公車電動化及路網捷運化。

交通局補充，使用月票會透過MenGo系統會主動計算減碳量，如每年累計減碳量達標6噸，將獲得免費1個月月票優惠。相關訊息及TPASS月票販售通路可於交通局臉書「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」及MeNGo APP、官網(https：／／men-go.tw／)或交通局官網(https：／／www.tbkc.gov.tw／)