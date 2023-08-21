聯準會（FED）會議紀錄放「鷹」，加上主計總處18日下修經濟成長率（GDP）預測，台灣今年確定不保2，雙重利空讓新台幣面臨32元關卡保衛戰。匯銀普遍認為，雖18日暫時在32元前止步，但利空有增無減。新台幣今(21日)小貶2.3分、收在31.965元，驚險過關。國民黨立委李貴敏強調，新台幣以倍數的貶值幅度超越鄰國，值得深思並因應，應停止繼續大撒幣和毫無功能的金錢外交，別只會用抗中保台等虛幻話術畫餅充飢。

「新台幣貶值的省思，國際政經動盪，政府要有作為！」李貴敏20日在臉書發文表示，近期新台幣匯價震盪加劇，7月累計重貶2.95角，本(8)月份外資仍持續匯出，光這一個半個月以來就累計貶值高達8角，重挫2.52％；相較亞洲地區，只比菲律賓披索的貶值2.64％好一點。雖然韓圜也貶值2.29％、日圓貶值0.66％、越南盾貶值1.29％、人民幣貶值0.55％，「但新台幣以倍數的貶值幅度超越鄰國，就值得我們深思並因應。

李貴敏提到，何況第三季適逢股票除權息旺季，外資如將股息匯出並獲利了結，再加上法人透過ETF布局海外債市，散戶對海外債券的高利率趨之若鶩，以及出口商因美元可能持續上漲而惜售美元等，央行之未進場干預將使得新台幣貶幅持續擴大！前些日子大陸央行意外降息，拖累人民幣匯率大跌，新台幣匯率跟著溜滑梯。連央行也坐不住，一改態度，進場調節，以避免新台幣急速面臨32比1美元的關卡。

「蔡政府知道問題在哪嗎？做了什麼？完全看不到！」李貴敏質疑，經濟部、國發會、財政部和金管會等相關部會豈不知台積電7月已公開表示：第二季合併營收歸屬母公司稅後淨利季減12.17％、年減達23.3％，也預估今年美元營收將減少10％，而總裁魏哲家也坦言需求將比想像更差。

李貴敏強調，外資（含陸資）去年賣超股票的金額超過兆元，這一個半個月（7月1日至8月15日）賣超也已逾1500億，顯見對台灣股市並不看好。綠官們除了會說「基本面良好」外，又做了什麼？其實，匯率升貶和幣值強弱，原本就是經濟景氣的反映。如今民進黨不得不面對現實，承認今年台灣經濟成長率無法保2％，就應該停止繼續大撒幣和毫無功能的金錢外交，更應該想方設法來促進我們的經濟成長和國際競爭力。

李貴敏直言，綠官們在面對全球第二大經濟體的經濟表現不佳時，卻只會譏笑和利用抗中保台等虛幻的話術畫餅充飢，對於大陸政府近來認定原ECFA早收清單中聚碳酸酯原料傾銷，而將課徵反傾銷稅也無法協助民間因應。只是期待民間能像過往釋迦等水果的禁銷大陸一樣，自己解決？謊言總有被戳破一日，真相也始終會浮出水面。如今人民對綠營執政已無期待，只希望綠色政權別再製造問題或增加台海危機就謝天謝地了！