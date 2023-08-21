民眾黨總統參選人柯文哲接受中天電視專訪，今（21）日播出。前大使介文汲提問，賴清德認為台灣已經是一個主權獨立的國家，那它的名字叫中華民國台灣，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，你接受嗎、你認同嗎？

柯文哲表示，第一點，國家的要素就是土地、人民、主權。土地人民或叫政府其實台灣都有，所以台灣是不是一個主權獨立的國家？答案是，但是它不正常！為什麼？因為絕大多數的國家不認可，這是現實。

柯文哲直言，有15個邦交國，那是對中華民國。那個加起來人口2%，全世界人口2%。所以是這樣，這個就是，我跟你講，這個我說叫困境。你剛才講說你怎麼講話都很模糊，我跟你講，這就是我們外科醫生的邏輯，常常是這樣 有些疾病，你要完全根治，老實講像糖尿病，它不是cure(治癒)，它叫care(照護)。糖尿病可以根治嗎？很困難，都很難對不對，但是吃藥他可以抑制！

前大使介文汲追問，政治跟醫學有一點差別，繼續問你就是說，剛才那第二題還沒回答。柯文哲指出，這個就是這樣，既有今日何必當初，他一開始說他是務實的台獨工作者，現在變成務實的選舉工作者。你現在講話就是，其實他也很清楚。他如果照他那種務實的台獨工作者，你有本事你都一路堅持下去。

柯文哲認為，他也沒有本事，他還是要轉彎，還是為了選票要往中間靠，這個就是，所以有一句話，凡走過必留下痕跡。

柯文哲提到，我跟你講一個故事，2019年要辦雙城論壇的時候，我們整個台北市政府幕僚全部反對，他說現在反送中，這個台灣一片反中你還辦雙城論壇。「我為了這個問題我想了很久」，「我想好幾天，我最後還是決定辦。為什麼你知道」，這個叫做我們不要失信於對方或是就是說我就是那個概念，不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數利益犧牲多數利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲直言，有些事情短期你知道他是對自己不利，可是要咬緊牙關辦，我那時候跟他講說美蘇在冷戰，那種核子大戰威脅狀態下，還是要保持熱線，所以是這樣。