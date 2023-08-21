針對大陸海關總署公布即日起台灣芒果暫停輸陸，屏縣府稍早回應指出，目前屏東出品的芒果以銷香港為主，加上內、外銷市場都持續拓展中，所以初估影響不大，且就芒果部分不太容易發生檢獲大洋臀紋粉蚧病蟲害的狀況，因此認為該檢疫問題有待商榷。

屏縣府農業處指出，屏東芒果的產季在每年的3至6月，種植面積約4200公頃，年產量約3萬8000公噸至4萬公噸，今年上半年因雨水短缺導致有減產及果實偏小的狀況，但生產過程及銷售都很平順，外銷均價還維持在每公斤117元左右。

農業處表示，屏東芒果的外銷以香港為主，約占388公噸，再者是中國大陸180公噸、韓國179公噸、日本160公噸，加上縣府也持續性開發多元市場，所以針對陸方的芒果禁令，初估影響不大。

農業處強調，芒果不太容易發生檢獲大洋臀紋粉蚧病蟲害的狀況，所以就此檢疫問題，認為有待商榷，同時呼籲陸方應該提出更明確的證明出來，不應該單方面暫停貿易，但縣府仍會持續開發相關外銷市場及內銷加工通路，這才是協助芒果產業的長久之計。