被網友號稱「國民初戀女友」的林莎，擁有鄰家女孩的氣質、甜美可愛的外表，不論是在電視節目還是自媒體上，皆有著流利的口才，以及自然不做作的風格，深受觀眾粉絲們的喜愛。近日林莎在IG平台上，已突破擁有百萬粉絲的追蹤，超高人氣的她，時常在自媒體上分享生活及工作日常碎片，相當活躍。

而女神林莎近日於自己的社群平台上發佈一張耐人尋味的照片，照片中的她微溼秀髮散落在肩上，僅穿著白色背心趴臥在床鋪，以她迷人的雙眼看向鏡頭，似乎像在粉絲們預告著什麼事情。果不其然，林莎在七月底旋即宣布有新作品將跟大家碰面！從留言處就可以看到粉絲們的期待程度，敲碗著本次作品究竟會帶來什麼樣的驚喜。

林莎寫真集今日開始預購。（尖端出版提供）

繼去年《2023super Lisa林莎寫真月曆》受到廣大讀者粉絲們的好評迴響，林莎本次再度與何晨瀧攝影師攜手完成《林莎2024年度のカレンダーブック》。本次場景將轉移到觀光勝地-沖繩取景，透過何晨瀧攝影師精巧的運鏡，為林莎量身打造不同以往的夏日時光。

林莎近日推出寫真集。（尖端出版提供）

十分寵粉的林莎，為了讓大家都可以看到多樣化風格的她，在本次2024寫真月曆中，賣力呈現26張不一樣的寫真照片，並加碼四張不同風格的寫真卡，期盼大家能與林莎共享島國風情！