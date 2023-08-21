活化資產部分，大洋指出，景美土地開發案合建基地面積為727平方公尺，其中大洋提供土地492平方公尺，已於6月已取得使用執照，預計9月前完成交屋。

中和土地開發案原土地面積15,730坪，扣除37％捐地後，實際開發案面積為9,912坪，已完成重劃作業，4月與冠德解除原合建契約，後續將再次與合適建商共同規劃開發中和土地，現已有特定建商洽談中。

大洋營運包括加工事業部（新屋廠、惠州廠）、建材事業部（中壢廠）、合皮事業部（桃三廠、東莞廠）及原料事業部（桃園廠）。

大洋指出，終端需求低迷，加上客戶消化庫存、國際原物料價格下跌及海外競爭，上半年加工、合皮、原料事業部表現受阻；僅建材事業部管材因公共工程動能仍在、社會住宅、電網改善、風電與太陽能電廠、營區興建工程持續動工下，適時彌補其他建材不足量能。

大洋認為，下半年通膨降溫、暫停升息，預期景氣看似溫和、有機會觸底反彈，有助加工、建材、PVC市況回溫。第三季為開學旺季，第四季有耶誕節塑化傳統旺季，需求有機會逐步回溫。PVC粉售價將反彈，有望達損益兩平。環保膠粒會有所成長。