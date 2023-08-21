根據央行統計，進入第二季旅遊旺季，單季旅行支出高達34.88億美元，較去年同季的4.06億美元，大幅增加30.82億美元；拉長來看，上半年旅行支出達61.75億美元，較去年同期的8.45億美元，一舉增加53.33億美元，反映出邊境解封，旅行支出大幅成長，已回歸疫情前的趨勢水平。

至於外國旅客來台花費方面，上半年旅行收入為35.18億美元，相較去年同期的6.13億美元，也大幅增加29.05億美元。國際旅遊持續復甦，上半年旅行收支逆差26.57億美元，較去年2.32億美元大增，已回到疫情前2019年上半年25.31億美元的水準。

央行經研處副處長曹體仁表示，服務收支項目過去長期都是逆差，但隨著國人旅行支出增加，隨著邊境解封，搭上國人出國熱潮，判斷已回到過往長期逆差的狀態，「國人出去較多，而外國人進來沒那麼多」。

另，服務收支轉為逆差，也反映出第二季運價回跌、貿易量下滑，使貨運收入減少。根據央行統計，今年第二季貨運收入18.74億美元，而去年同季為57.49億元，衰退了38.75億元；上半年貨運收入40.3億美元，去年同期則有118.94億美元，同樣慘摔78.64億美元。

曹體仁指出，主要是疫情期間供應鏈瓶頸問題使運費大漲，近期供應鏈問題已恢復正常，整體來看已舒緩至常態水準，國際運價與去年同期相比驟降。