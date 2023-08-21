證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報第二季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：
1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券有聯合再生、金橋、光鼎。2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有聚亨、太極。以上調整作業自8月22日起實施。
證交所今（21）日公布，審核本國上市公司（不含金融業）第二季財務報告後，聯合再生（3576）、金橋（6133）、光鼎（6226），將取消融資融券資格，另聚亨（2022）、太極（4934），將恢復融資融券交易資格，並自明（22）日起實施。
證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報第二季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：
1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券有聯合再生、金橋、光鼎。2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有聚亨、太極。以上調整作業自8月22日起實施。
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