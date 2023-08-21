大仙市訪問團與板橋區公所互動交流，分享市政建設經驗。（板橋區公所提供）

大仙市訪問團致贈板橋區公所「紙風船巨型燈籠」。（板橋區公所提供）

板橋區公所回贈大仙市訪問團板橋特色燈籠。（板橋區公所提供）

日本秋田縣大仙市長老松博行今（21）日率議長及市政團隊，參訪新北市板橋區及中和區地方建設、文化古蹟、在地宗教信仰中心及學校發展成果，並與區公所及學校團隊交流，雙方互贈大仙市紙風船及板橋燈籠，盼搭起友誼橋梁，促進台日友好。

大仙市訪問團上午參訪中和區漳和國中，校長何文慶表示，學校多年來致力於發展課程教學、環境教育、藝術教育及閱讀教育，手球隊也有績優表現，校內也設置全國首創的新住民學習中心，今日還請學習有成的新住民媽媽特製異國手作點心及風味餐迎賓，期盼未來能與大仙市的學校有更多教育合作與交流的機會。

下午訪問團轉至板橋放送所、新北市立圖書館及林本源園邸等景點，認識板橋的地方建設及歷史人文景點，接著前往接雲寺參拜觀世音菩薩進行宗教文化交流，在公所聽取市政建設簡報，公所主管也互相分享地方建設推動、高齡長輩照顧及觀光活動等內容與經驗。

老松博行表示，很高興能夠到新北市進行交流，雙方就教育文化、社會福利、公園共融遊具建設等議題進行意見交換，此行深入了解新北市在地特色收穫滿滿，更期盼未來加強與新北市的交流合作。

板橋區長陳奇正表示，感謝老松博行市長重視台日友誼，帶來大仙市最具特色「紙風船巨型燈籠」致贈板橋區，後續將安排展出，公所亦回贈具有板橋特色燈籠，透過燈籠與日本各縣市交朋友，建立持續交流基礎，深化台日雙方友好。