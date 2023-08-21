黃石市場成立至今已近一甲子，為改善市場及周邊市容風貌，新北市工務局進行市場改建，規畫興建地下3層、地上9層多目標複合大樓，預計2024年底開幕營運，將市場周邊占道數十年的變電箱與電線桿遷移至市場地下室，提供民眾更安全舒適購物空間。

市場處表示，黃石市場成立於1970年，原為地上2層建築物，考量近年人本交通意識逐漸抬頭，新北市工務局攜手黃石開發公司、台灣電力公司等著手改建市場。為落實還路於民，規劃初期研商在黃石市場預留地下室空間，以利將位於北門街人行道上的1座變電箱，及位於宮口街的1支電桿移至市場的地下室。

經發局長何怡明表示，黃石開發公司配合電箱電桿地下化的政策，提供市場地下室的配電室空間及配套作業，市府期待黃石市場改建後能為板橋府中地區帶來活絡的新商機與新氣象，也讓民眾無論在日常通行或前往市場購物，能更加安全與便利。

市場處指出，在市場改建與改造過程中，除了整齊、清潔明亮的空間，近年也努力將傳統市場與在地傳統文化、歷史意象結合，導入美學設計與嶄新購物體讚，以嶄新樣貌帶動周邊經濟消費習慣。

市場處補充，預計規畫興建地下3層、地上9層多目標複合大樓，未來除輔導原市場攤商遷回，也將結合公共設施與商業活動空間，提供更多元、完善的公共服務。