駭客組織攻擊手法不斷迭代更新，勒索軟體工具商業化也降低攻擊門檻。根據TXOne的研究，自動化產線因勒索軟體攻擊而停擺的時間平均為21天，每次停擺平均將造成高達280萬美元（約新台幣8946萬元）的財務損失。

TXOne Networks執行長劉榮太透過新聞稿表示，全球逐步對OT（營運科技）資安建立起一致共識，因為製造業不管是作為勒索的對象、或是國家戰略的攻防前哨站，對駭客來說都是顯著目標。

劉榮太指出，垂直應用領域多元，使得企業在OT資安布局上必須考量的面向更為錯綜複雜。雖然IT（資訊科技）與OT環境追求安全的目標一致，但兩者在執行方式及順序上仍存在巨大分野，資安部署策略迥然不同。

TXOne觀察發現，現今工控場域依然充斥大量老舊系統例如Windows XP，解決方案必須能夠同時對應新舊系統的需要，且工控場域機台對於加裝第三方資安軟體仍多有限制。

TXOne指出，許多廠區為了安全考量，不連上外部網路，在資安方案選擇上應避免大量依賴雲端服務的方案。