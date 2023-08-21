新北市議會今（21）日下午舉辦第4屆第3次臨時會，不過原本預計從下午2時許開始至5時30分許結束的議事時程，突然在當天下午4時許敲槌散會，引起民進黨團譁然；對此國民黨團副書記長江怡臻反批民進黨團不僅開會前姍姍來遲，進了議場還聊天說笑，怎麼會如此輕忽？

江怡臻指出，按照往例，決算審查在審計處長報告後進行討論，後續安排3天聯席審查，討論時間充足，民進黨議員實在不用把議場當秀場，提高音量質疑議長主持議事。

江怡臻說，今天議事鈴響後，包括議長、市府局處長、以及國民黨、無黨、民眾黨等一眾議員早就在議場內等候開會，唯獨等不到民進黨。

她批綠營不僅姍姍來遲，進了議場還聊天說笑，甚至人手一件信賴台灣選舉外套，無視議事殿堂的莊嚴性，「如果民進黨真的在乎決算質詢，怎麼會如此輕忽、輕浮」？

江怡臻說，審計處長表示新北財政紀律良好，期盼此次臨時會議程能順利進行，讓市議會的討論回歸理性，避免淪為選舉的政治手段。