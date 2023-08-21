民眾黨總統參選人柯文哲接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，21日播出，被問到台灣到底跟大陸是什麼關係？柯文哲講一個故事，李登輝最後幾年我常常找他聊天，有一天我就問他說你怎麼會提出那個兩國論？李登輝想了一下，他說這樣，他說那個特殊國與國關係，以後你只要強調特殊就好了，你不要講國與國！

柯文哲表示，其實這一句話，如果是國內關係，那就內政部就好了；如果是國際關係，那外交部就好。為什麼弄一個陸委會？這是我們當外科醫生最大的特色，務實解決問題，務實或說是模糊，模糊是必要的。

柯文哲說，所以你剛才講模糊，我跟你講，不是有戰略模糊、戰略清晰，交互應用，所以互為使用，有的話就是不能講明，講明大家都掛掉。

柯文哲認為，對台灣來講，活下去是第一條，第二還活得好好的。第一步先求活下去，第二步要求活得好好的。所以回答你的話，台灣跟大陸什麼關係？「特殊關係」！

前立委郭正亮提問，一位朋友跟你很熟，跟李登輝也很熟，就謝長廷。因為我也陪他到香港，他去訪大陸的時候，他也是私底下講的，他說不是一國也不是兩國，不是一也不是二。

柯文哲解讀，對！其實是這樣，後來我就說，我們要試著說服中國大陸一個概念，我說十字軍東征到現在超過七百年了，回教徒跟基督徒的仇恨有減少嗎？也沒有。所以有時候就是，所以是這樣，從容忍變包容，有時候我就很不喜歡你，容忍變包容，我認為這是一個人類文明的進步，就從容忍變包容。