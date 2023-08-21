心道法師（左）與蔡英文總統（右）合影。（靈鷲山佛教教團提供／陳夢茹桃園傳真）

心道法師向民眾開示。（陳夢茹攝）

靈鷲山第30屆水陸空大法會於8至16日至23日在桃園巨蛋舉行，蔡英文總統今日晚間出席「幽冥戒」佛事，為全民祈福消災，並與靈鷲山開山住持心道法師一起供燈、念誦祈願文，希望護佑台灣平安。

靈鷲山水陸空大法會今年邁向第30年，靈鷲山佛教教團說明，今晚辦理的「幽冥戒」為水陸法會內壇的重要佛事，授予眾生菩薩戒，讓幽冥眾生種下菩提種子。

蔡英文5度參加水陸法會，抵達法會現場後，她先在富貴金佛前禮佛供花，隨後進入莊嚴殊勝的內壇，與心道法師登壇至聖殿首席供燈，為全民祈福。

蔡英文在佛前誠心祈願，水陸功德度十方，無邊勝福皆回向，仁王護國民歸仰，百業興隆得富庶，風調雨順祈安康，邦基鞏固政遐昌，世界和平永吉祥。今年陪同參加盛典的貴賓還有行政院內政部長林右昌、立委湯蕙禎等人。

心道法師慈悲開示，幽冥戒就是菩薩戒，要學習如何做菩薩、做好服務奉獻，轉換記憶體成為菩薩的DNA，樹立德行和典範，學習菩薩的發心和善巧方便，利益眾生。期勉大家遵循戒的生活，仔細持守，保持身語意的清淨，不斷增長、穩固菩提心的品質。

靈鷲山佛教教團表示，開山40年來一直扮演心靈寄託和社會公益的角色，22日下午將舉辦「愛心贊普」捐贈儀式，將十方募集而來的物資，捐給需要的弱勢族群，落實水陸法會普利十方的「大普施」精神。