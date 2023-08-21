有關東京電力公司福島第一核電廠積存的「核處理水」排入海洋計畫，日本首相岸田文雄今天與漁會人士會面，獲得一定程度理解，最快24日開始排入大海。

日本放送協會（NHK）報導，有關核處理水排海計畫，岸田今天與日本全漁聯會長坂本雅信等人會面。岸田表示，政府既然決心要將核處理水排海，就會負起全部責任因應，持續做好對策，讓漁民可安心持續操業。即使作業今後所需時間長達數十年，政府也承諾將負全責。

坂本表示，對於未能獲得人民理解的核處理水排海，全漁連不改反對立場。

不過，坂本言及聯合國國際原子能總署（IAEA）對核處理水的調查報告指出，漁業人士對於科學上的安全性已漸漸加深理解。對於岸田說「即使作業今後所需時間長達數十年，政府也承諾會負全責」的發言，全漁連嚴正看待。

坂本還說，科學上的安全不同於社會上的安心，即使科學上是安全的，不意味外界的負面觀感會消失，漁業人士對此仍感憂慮。

在與坂本等人會面後，岸田表示，漸漸獲得漁業人士某種程度的理解，將朝著8月24日後儘速開始排海的方向做最後協商。

日本政府22日上午將召開相關閣僚會議，正式決定具體的排海日程。

岸田昨天親赴福島第一核電廠，視察去除核污染水多數輻射物質的多核素去除設備（ALPS）以及含氚核處理水位於外海的排放口位置。此外，岸田也與東京電力公司高層會面。

東電福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」，貯存在福島第一核電廠腹地內。