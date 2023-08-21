7、8月連續受到杜蘇芮、卡努連續襲台，造成全島各地大量降雨，根據產險業的資料顯示，目前以颱風風速或降水量作理賠依據的農業保單有蓮霧、木瓜、柚、甜柿、番石榴、棗、柑橘、屏東及高雄地區養殖水產、臺南地區石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚、養蜂產業、西瓜及紅豆等多項。另外，還有災損型農業保險如梨及芒果保單，因颱風、豪雨、寒害等導致保險標的受損害達獲得政府現金救助之標準，即可獲得保險理賠；另還有收入保障型包括釋迦、香蕉、水稻及高粱保單。

依初步詢問產險公司理賠狀況，截至8月19日為止，近期豪大雨，農業保險理賠金額並不多，有的農業保險理賠金額仍待統計。

富邦產險表示，今年來農業保險保費約為2,000多萬元，年初梨保險及水產養殖保險受到寒害影響，預估損失金額約4,000多萬元；至於8月杜蘇芮、卡努颱風是否造成農作物災損，目前尚在確認中。

臺產表示，該公司承保農業保險，今年以來保費收入約650萬元，已發生賠款約17萬元，最近各地下大雨，都是屬於短暫大雨量，累積雨量還未達到起賠門檻。

明台產險也表示，該公司承保禽流感險、柚子及柑橘險及養蜂險，至8月中為止，累計保費分別為近1,300萬元、近1,000萬元及近60萬元等；至於理賠金額，柚子、柑橘保險約300萬元，養蜂險理賠金額約10萬餘元。

至於國泰產險承保番石榴險及芒果險，國泰產險表示，番石榴險屬參數型農作物保險，相關保戶均享有理賠即時通服務，智能比對完成後，若符合理賠標準，即自動發送賠款核算結果通知；芒果險以政府災助連結型為主，系統亦同步主動發送推播訊息，提醒保戶可向政府申請災害補助，並依政府核定災害通知書來進行理賠，然目前尚無出險案件。