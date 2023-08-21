坤達上周末在映後座談對粉絲有求必應。（甲上提供）

電影《我的麻吉4個鬼》由曾敬驊、邵雨薇首度聯手主演，集結陸弈靜、張再興、蔡嘉茵、洪君昊、坤達、百白等人共同「搞鬼」，首周末全台開出近800萬票房，成績空降成為僅次於DC超級英雄電影《藍甲蟲》的新片亞軍。

《我的麻吉4個鬼》導演謝沛如率主要演員曾敬驊、邵雨薇、張再興、坤達等人，自上映前一周便全台電影院跑透透與影迷互動，累計出席近40場的影廳見面會，而電影的反轉結局更引發唐綺陽、艾怡良、黃路梓茵（Lulu）、閻奕格、黃鐙輝等眾多名人的淚推。

其中艾怡良直到映後座談結束散場還在哭，跟邵雨薇說沒想到劇情那麼爆哭，害她花容失色，嘟囔說邵雨薇欠她一次，並感性表示：「謝謝這部電影，讓我知道，無論如何我都不是一個人。」Lulu日前看完後更參與邵雨薇、曾敬驊半夜發起的直播，浮誇用性命擔保電影絕對超好看。

而田中千繪對韓國原版電影《開心鬼上身》記憶猶新，「雖然都知道劇情，但是跟10年前一樣在同個劇情掉下眼淚，看完《我的麻吉4個鬼》之後，重新覺得好的內容題材值得繼續翻拍，帶給世界更多的人溫暖感動，衷心想去二刷的電影！」