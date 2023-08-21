明年的全國中等學校運動會由台北市主辦，將於明年4月20日至25日登場，為鼓勵學生進場觀賽，台北市教育局21日表示，公、私立中等學校在明年4月22日至25日間停止上課，因此調整1月23日至1月26日補課，換言之，台北市國中及高中生明年晚一周放寒假。

台北市教育局原本規畫，明年1月21日開始放寒假，但配合全國中等學校運動會，今日宣布公、私立中等學校明年4月22日至25日停止上課，並調整明年1月23日至26日補課，以鼓勵學生賽事期間進場觀賽，並符合108課綱核心素養的培養與實踐。

教育局表示，全國中等學校運動會明年由台北市主辦，第一次委員會由主任委員台北市蔣萬安主持，副市長林奕華、教育局長湯志民、教育部體育署學校體育組長蔡忠益、各局處代表及各縣市代表皆與會出席，並由蔣萬安頒發執委會委員聘書予各縣市執行委員。

教育局說明，明年的全國中等學校運動會，共規畫22項競賽，包括必辦種類田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，以及2項選辦種類武術、滑輪溜冰等。執行委員會下設秘書處，由湯志民擔任秘書處主任，下轄6部26組動員北市各局處及學校籌辦賽事。

教育局表示，明年的全中運將展現更多樣的活力，感染給每一位參加裁判、選手與觀眾，並讓運動員及隊職員們有極佳感受，期許所有選手創造佳績，以強大的決心與毅力，展現優異的競技運動表現，為個人、為各縣市爭取榮耀，進而代表國家站上國際舞台。