新北市農業局推薦民眾把握暑假尾聲，走進新北郊山來體驗石碇烏塗農再社區在地傳統文化。烏塗社區森林覆蓋率高達85％，具有豐富的生態多樣性及景觀資源，推出特色農遊，除了帶民眾走進生態豐富的親山步道與四分子步道外，更有植物染及手拉麵線等有趣DIY活動可以參加，讓小朋友用雙手玩出彩色記憶，感受在地傳統文化魅力。

烏塗社區發展協會不捨青年外移使得文化沒落，與農業局合作投入農村再生，社區理事長賴麗娟表示，在盤點社區本身文化與資源後，發展傳統植物染技藝，並在社區開課推廣、打造社區代表文化，吸引遊客到訪參加體驗活動。

社區志工整理雜草叢生的山羊洞登山口步道，採集步道左右兩側植物來作為植物染的原料，運用紅茶、薯榔、大菁、小葉冷水麻等天然植物，紮染出各式花樣的染巾。透過推廣植物染，不僅串起社區居民的生活，也保留在地文化。

沿著四分子古道的石階往上走到盡頭，就可以看見「石碇許家麵線」的招牌，來自石碇的許仁評說，小時候家中經濟以種茶為主，直到出社會工作後慢慢發現，在地傳統手工麵線技藝面臨失傳，但在一旁欣賞製麵的遊客卻越來越多，於是他決定用傳統麵線創造地方的新活力。

遵循十三道古法，結合石碇純淨的山泉水，製作出一束一束細膩白絲的石碇特色麵線，來往遊客更可在此用雙手拉出自己的麵線，結合在地紅麴、綠茶，搭配流水麵的獨特體驗，為遊客及登山客提供屬於石碇之旅的記憶。

農業局補充，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」。