「還路於民」大遊行落幕，各黨派總統參選人都出席力挺，國民黨台北市議員游淑慧指出，要真正降低事故傷亡，達到人車雙贏，靠的不是賴清德什麼「紅燈停，綠燈行」，更不是「2030傷亡減半，2040死亡歸零」這些憑空喊出的口號。台北市交通事故4大肇事原因為：未注意車前狀況、未依規定讓車、變換車道或方向不當、右轉彎未依規定，她建議可透過增設行人專用時相，退縮行人穿越道，增設行人庇護島等方式改善。

「對症下藥才是關鍵！」游淑慧今(21日)在臉書發文表示，以台北市為例，每年一次，台北市交通局會公布「年度交通事故分析報告」，以下節錄最新一期，2021年的年度報告：台北市2021年交通事故30日死亡人數130人，車種與年齡交叉比較，以65歲以上年長者行人最多，共55人，增加42.3％，主要肇事原因為「搶越行人穿越道」。顯示年長的行人，仍是肇事與傷亡的高風險族群。

游淑慧提到，交通事故發生時段集中於上午尖峰，及晚間。其中A1類（死亡事故）發生的時間更晚些，除了上午尖峰，另一高峰則落在晚間接近凌晨，可能與深夜車速普遍更快有關。2021年交通事故件數，士林區增加425件，增加10.5％最多，其次為萬華區增加68件，增加2.9％，中正區減少891件，減少18.8％，表現最佳，大同區減少512件，17.6％，表現次佳。

游淑慧強調，外送平台蓬勃發展，2021年機車外送平台外送員涉入交通事故共發生2,155件，造成1,657人受傷，外送員傷亡人數979人。主要肇事原因包括「未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控、左轉彎未依規定」等。外送員因為工作需求爭分奪秒，是近年值得注意的道安問題。

游淑慧指出，台北市整體交通事故前4大主要肇事原因，分別為「未注意車前狀況、未依規定讓車、變換車道或方向不當、右轉彎未依規定」，報告的總結是：駕駛人對於路權觀念不清、爭先恐後，及疏忽車前狀況等，仍為造成事故之主因。台北市區道路街廓短、路口多，轉彎車若無路權觀念，未禮讓直行車先行，非常容易釀成事故。且車道多為混合車流形態，公車、計程車臨停上下客，機車鑽車縫隙，稍有不慎就會肇事。

「與其喊口號，我更關切的是，怎麼做？」游淑慧建議，宣導路權觀念，配合執法。必要時修法，例如定期換發駕照，要求外送平台業者加強訓練，並負連帶責任等。整修道路軟硬體，例如增設行人專用時相，退縮行人穿越道，增設行人庇護島等。