民眾黨總統參選人柯文哲接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，21日播出。由前立委郭正亮和前大使介文汲當提問人。當被問到，如果當選，大陸講說ECFA如果要留著，要接受九二共識，「那你怎麼辦？」

對此，柯文哲表示，「開始溝通！」甚至我跟你講，我們跟他講說不要再ECFA，RCEP參加可不可以？對，他可能也說你要接受九二共識，那是一個前提，我跟你講，但是是這樣，九二共識這一條，其實一直…我也在很多場合講過說，「你有沒有九二共識的版本？」他們真的送一本書來，30年前。

柯文哲進一步說，我說你不要告訴我30年前，你要不要告訴我現在的版本？所以是這樣，其實九二共識，很多場合我也跟對面講過，我說你這個九二共識在台灣已經汙名化了，一提大家都不高興。

柯文哲進一步說，我說換個名詞或是換個實質比較重要。其實我跟你講，還是那句話，你要知道台灣跟大陸溝通，絕對比美國跟大陸溝通容易。相同的歷史語言宗教文化不是假的。

柯文哲直言，美國很少second run，second run是亞洲文化。就好像去日本訪問，白天是一場，晚上八點以後，甚至十點以後還有另外一場。就是大家西裝脫掉，領帶脫掉。「我在美國住過，美國沒有second run的這種東西，所以這叫文化的差異」。

柯文哲認為，我們跟大陸還是有這種共同的文化基礎。但你講這個九二共識換個名字或是什麼的，我的意思說大陸能接受嗎？你剛才講到面子問題，不是，這個就是一樣，「要談」！

提問人繼續追問，如果大陸說，你不接受九二共識就不跟你談，就是個底線，那你怎麼談？就接受九二共識就去談。柯文哲直言，我跟你講，不要讓自己走到那一步，所以大陸那句話滿有意思的，「關係好一切可以談，關係不好就沒辦法」！

郭正亮補充，2016我們那時候也幫過蔡英文，蔡英文就職演說大陸要求補考嗎？大陸事實上他的意思就是說，九二共識你不要，那你提個說法。

柯文哲提到，你想想看，當年世大運，為什麼會有出現「兩岸一家親」這句話？如果沒有，要怎麼辦世大運？不可能！你什麼都不要！所以是這樣，我倒覺得剛才講過說，相同的文化，有些還是要喬、要討論。

柯文哲強調，他如果說你要接受九二共識，你不可以回答說「我不接受九二共識」，你要回答說，「這個不太好」，我們要不要換一個？兩岸一家親嘛！