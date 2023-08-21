美日韓三國元首在上周五峰會上批評中國在南海的危險行為，還稱有必要保證台灣海峽穩定與和平。大陸外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上回應稱，美日韓三國領導人大衛營會晤在涉台灣、涉海等問題上對中方進行抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家關係，嚴重違背國際關係基本準則，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

汪文斌說，中方也注意到美方表示美日韓夥伴關係不針對任何國家，中方敦促美方言行一致，將「不尋求強化同盟關係反對中國」的表態落到實處，停止抹黑中方形象，損害中方利益，停止製造分裂對抗，損害地區和平穩定。

汪文斌強調，當前亞太地區呈現兩種趨勢，一種是以《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP)為代表的地區國家加強團結合作，推動地區經濟一體化建設的努力，另一種是以美英澳、美日韓、美日印澳等各式封閉排他的「小圈子」為代表的煽動分裂對抗，企圖復活冷戰思維的行徑。令人遺憾的是前者看不到美國的身影，後者卻都以華盛頓為軸心。

汪文斌說，亞太是和平發展的高地，不應成為大國角力的拳擊場，更不應成為冷戰熱戰的戰場。一切在亞太挑動新冷戰的企圖，都將遭到地區國家和人民的堅決抵制，一切在亞太建立和維護霸權的行徑都注定以失敗告終。中方奉勸有關國家不要逆流而動，不要試圖在亞太複製陣營對抗模式，不要以犧牲他國戰略安全利益與亞太人民福祉為代價，維護一己私利。

汪文斌重申，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國自己的事，中方堅持以最大誠意盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不接受任何人任何勢力打著和平的幌子干涉中國內政。當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。

汪文斌呼籲，有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則，停止縱容支持台獨分裂勢力及其分裂活動，以實際行動維護地區和平穩定。任何人都不要低估中國人民，捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

此外，汪文斌指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方在本國領土上開展建設活動，中國海警船在中國管轄海域進行維權執法活動，合理合法，無可非議。中國作為《聯合國海洋法公約》締約國，一貫忠實履行包括公約在內的國際法，不接受不承認南海仲裁案的非法裁決。近年來美國極力插手介入南海問題，慫恿支持個別國家海上侵權，挑撥地區國家關係，是地區秩序的攪局者和破壞者。